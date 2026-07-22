Top Performers in Real Estate 2026

Hawai‘i Business Magazine identified the leading real estate companies and invited them to submit their Top Performers. This section profiles many of these Top Performers in real estate. Consider these agents and companies when preparing to make your next real estate transaction.
Hawaii Business Advertising Staff,
Hero Top Performers In Real Estate 2026
Island Key
Oʻahu Maui Hawaiʻi Island Kauaʻi

Aloha Sotheby’s International Realty (Hawaiʻi Island)
Doreen Trudeau
MacArthur Lai Group
Diandra Dickinson
Chris Stimac
Stefanie Henderson
Brian Axelrod
Nicole Vincent
Whitney Harvey
Karine Wedemeyer
Pat Halpern

Aloha Sotheby’s International Realty (Kauaʻi)
Paul Kyno
Mark Goodman
Andrea Healey
Kauai Home Group
Jay Rao
Debra Blachowiak
Cheree Rapoz
Todd Hadley
Melissa Guffin
Jennifer Easterly

Better Homes and Gardens Real Estate Lifestyle (Hawaiʻi Island)
Angel Wannemacher
Eileen Lacerte
Stephen Kazanjian
Donna Bowles
Gretchen & Bobby HartTown
Don Watson
Brandy Shibuya

Refined Hawaii (Oʻahu)
HI Thrive Group (Hazel Gacula)
Dennis Noah-Casison
Eric K. Yamamoto
Michela Hinds
Jahsiah Aldana
Georgette Gascon
Michele McKinley

Caron B Realty (Oʻahu)
Caron B Davis
Doug T Davis
Jessica White
Julie Eggers
Reiya Matsumoto

Coldwell Banker Island Properties (Oʻahu)
Derek Kamm
Brandon C. Lau
Mavis KL Nellas
Jocelyn Okudara
Susan Borochov
Joanne Matsuoka
Beth Makanani
Adriana Fuamatu-Maafala
Juliana Simone
Davilyn Yrojo

Coldwell Banker Island Properties (Maui)
Mary Anne Fitch
Evan Harlow
Raymond S.F. Chin
Gary J. Mooers
Sayles Team-Dano Sayles, Anthony Sayles, Alex Sayles, Erin Haywood, Michael Scott, Christine Arnesen
Max Blair
Dee Garnes
Stephanie Dutcher
Rhonda Smith-Sanchez
David McAlear

Coldwell Banker Island Properties (Kauaʻi)
Anne Eliason
Brenda S. Crawford
Ilona Coffey
Dani Dooley
Kelly Liberatore
Robert Denniston
Mike Liberatore
Shannon French
Ryan Mcanarney
CJ Halladay

Coldwell Banker Island Properties (Hawaiʻi Island)
Howard Meguro
Marco A. Silva
Kona Carla Womack
Kendall DiDonato
Team Sold – Derinda Thatcher, Tina Kitchens
Lovette Llantos
Sophia A. Yunis
Kristine Berens
Kurtis Becker
Crislyn Hashimoto

Coldwell Banker Realty | Windward Office
Antonet Barut
Shari M. Hooks
Kathy Grindle
Mary Browne-Burris
Jody W. Libed
Diane C. Pizarro
Sherrie Kuroda
Crystal Cabansag
Sissy Sosner
Calen Kim-Walker

Coldwell Banker Realty | Diamond Head – Kahala Office
Team Miki and Jackie
Diane O. Ito
Anne Oliver
Lisa Haeringer
Melissa Jo Filek
Rose Jang
John Peterson
Akino Hayakawa
Hiromi Farmer
Dawn Kayano

Coldwell Banker Realty | Honolulu Office
Tracy Allen
Kyle C. Sakoda
Holden Lau
Douglas Shanefield
Kris Choo
Dolores Panlilio Bediones
Andrew Leitheiser
John Gephart
Malia Kakos, J.D.
Mikako T. Borden

Coldwell Banker Realty | Waikele Office
Team Mikiko Terahira
Eleanor Simon
Team Tess de Jesus
Team Melinda Pinter
Joyce Yu Guan
Florence Calica
Kimberly Xiang
Colette Nishimura
Robert Jensen Garces
Cynthia D. Campos

Compass (Oʻahu)
Anne Hogan Perry
Sean Yano (Yano Group)
Alesia Barnes
James S. Chan
Ruthie Kaminskas
Stephanie Rae Band
Jared Musser
Kai Brown & Jason Lee
Jon Yamasato
Ben Fieman

Compass (Maui)
Debbie Arakaki
Deanna Davis
Josef E E Erlemann
Greg Mebel
Dave Futch
Eric Littlejohn
Christopher Barca
Klaus Simmer
Jeremy Stice
Robyn R Curletti

Compass (Kauaʻi)
Danette K Andrews
Hannah Sirois
Susan Higgins
Kepa Kruse
Jim Karlovsky
Sean Ahearn
Billy Eckert
Alex Sirois
Heather Ford
Eric M King

Compass (Hawaiʻi Island)
Molly Russell
Rebecca Hirsch-Keliihoomalu
Kristina R Vaughn-Hazard
Kelly Shaw
Thomas L Loratta
Tony L Pinkert
Daisuke Kai Ioh
Kristen Hann
Steven Ellison
David L Skeele

Corcoran Pacific Properties (Oʻahu)
Heidi Bertucci
Sasha Mason
Sean.Lopez
Sheri Murasaki
Bill Ward
Mary LaVoie-Olson
Stephen Cipres
Beau Moody
Jo Frasier
Pumehana Li

Corcoran Pacific Properties (Hawaiʻi Island)
Yvonne Kouri-Morgan
Jon McCumsey
Don Austgen
Kevin Walmsley
Wailana Herbst
Annie Mendoza
Kevin Shiraki
Jeff Calley
Victoria Leadley
Jennifer Rice

Corcoran Pacific Properties (Maui)
Jeanne Dunn
Stephanie Thomas
Lewis Nguyen
Christopher Perry

Corcoran Pacific Properties (Kauaʻi)
Reba Roy
Donna Rice
Wren Purdue
Tim Mira
Todd Granato
Ruth Marvin
Sharon Carlson
Nagel Mira
Tina Wilcox
Tamara Braun

eXp Realty – Top 10 Teams (All Islands)
The Agency Team (Dylan WJ Nonaka)
Kawaguchi Group (Tony Kawaguchi)
Hawaii Lux Homes (Sherine M Duncan)
Core Team Hawaii (Derek A Okahashi)
Turnkey Group (Matthew J Iannaccio)
Team Taparra (Justin K Taparra)
Team Harosky Homes (Lornalyn A “Leian” Harosky)
Team Alaka‘i (Matthew FG Wong)
Graham Group (Loren BA Graham)
Hawaii Home Group Team (Jasmine Bell)

eXp Realty (Oʻahu)
Joel L Cavasso
Tina Marie Gamble
Ashliey Wasson
Christopher O Tolentino
Lucy L Shen
Marlene K Sedeno
Marilou Moralez
Tyler Steven Jones
Dustin Geiger
Elle Zhang

eXp Realty (Kauaʻi)
Michael C. Rodger
Karen L Agudong
Rayna L Evans
Diana Hegmann
Donald G Pixler
Rohnar R Boyd
Deborah Kaufman Cole
Clayton C Hurd
Gabriel Prieto
Steven L Cole

eXp Realty (Hawaiʻi Island)
Kuira K Young
Patti Kam
Sonja L Schmidt
Dylan Shropshire
Jasmine Ann
Hi‘ilani Matsumoto
Charlotte K Kekela
Max B Aiona JR
Lori A Henbest
Claire K Bajo
Stefanie Schomaker

eXp Realty (Maui)
Art Manzano
Scott Catton
Margaret C Cabalar
Jyoti Suzanne Young Graziano
Gabriela R Ramirez
Bruce R Travis
Lori Lynn Winterhalter
Christopher T Bannowsky
Roland Sprecher
Adam T Zarro

Five Star Realty, Inc. (Oʻahu)
Izzi Chan
Brian Chua
Coco He
Quoc Huynh
Ky Lao
Vincent Lao
Feng Qing Lin
Ruth Manzano Javier / Ruth & Associates
Thompson Pham
Kim Nguyen Stevens

Forward Realty (Oʻahu)
Trevor Benn
Ryan Oda
Sean Melton
Greg Andrasick
Blaise Nakagawa

Hawaii Life (Oʻahu)
Noel Pietsch Shaw
Julianna Garris
Jeanie Schmaltz
Cathy Possedi
Kimberly L Soares,
Nash, Cynthia L
Dan Madden
Denise Drake
Cherie Tsukamoto
Harmoni Akao

Hawaii Life (Maui)
Josh Jerman
Leslie M Smith
Bradley S MacArthur
Tom Tezak
Tyler P MacArthur
Jeff T Onderko
Robert J Hasson
David W Richardson
Owen P Langer
Christian Slocum

Hawaii Life (Hawaiʻi Island)
Jake Chancer
Jan Nores
Stephen T. L. Hurwitz
James F. Allison
Erika Stuart
Beth T Robinson
Noelani E Spencer
Robert Chancer
Renee Hill
Edward L Barry

Hawaii Life (Kauaʻi)
Neal A. Norman
Amy Frazier
Ben M Welborn
Tiffany K Spencer
Roni M Marley
Lauren Pingree
Lynda Gill
Lori Decker
Deanna Tully
Judy Shiroma

Hawai’i Modern Realty (Kauaʻi)
Rachel Bradley
Etsuko Morita Fields
Scott D. Larimer
Lectie A. Batula
Angelique Kekuewa
Team Hawaii (Reine Ah Moo and Shannon K. Smith)
Christopher Page
David Jacobs
Carole Kaili Daly
Amanda McCann

Hawai’i Modern Realty | Kailua Office (Oʻahu)
Corinda S. Wong
La‘a and Company (Kelly La‘a and Kaulana La‘a)
Team Beddow (Mary M Beddow, Chris R. Beddow, Malia Barger)
Liz Bills
Craig Alvarado
Liane M. Freitas
Team Maxey (Rick Maxey and Nani Maxey)
Shanel K. Vivas
Shari Lyons Grounds
Sisi Takaki

Hawai’i Modern Realty | Kapolei Office (Oʻahu)
Ayumi Kim
Judy J. Hoppel
Kevin Carey
Hillary Norrell
Sasha Ellul
Jerron Roberts
Linda Chau
Jeana Pelekai
Love Crystal Conrad
Punahele Carnate

Hualalai Realty (Hawaiʻi Island)
Rob Kildow
Regina M. Stuard
Ku’uipo Valenzuela
Chieko Madenokoji

Island Sotheby’s International Realty (Maui)
Courtney M. Brown
Truman T. Taoka
Mino McLean
Shaun Pederson
Sam Utley
Heidi Dollinger
Debra Merle
Renona K. Barrozo
Mark Bladen Jackson
Jordan Smith

Keller Williams Honolulu (Oʻahu)
IHARA Team
Tongg + Partners
Taniguchi & Associates
The Feliciano Group
Catherine Pennell
Jerry Adamany
Kina Knisley
David Cordeiro
Sophia Lee
The Ulu Team

Keller Williams Realty (Maui)
Dean Otto
Liza Rivera
Joyce Mitchell-Mynar
Julie Ching
Kela Fernandez
Maui Luxury Real Estate Team
Kuleana Collective
Sara Fox & Associates
The 808 Team
Antonio & Associates

KW Big Island
Leiola Augustine
Chiaki Yamada
Dan Polimino
Sam Schaus
Brodie Callender
Jenni Lee
Bherin Brown
Mishi Clauberg
Brendan Alcistco
James Resor

Kohanaiki Realty (Hawaiʻi Island)
Carrie Nicholson

Koi Hawaii Realty (Oʻahu)
Will Tanaka & Leonie Lam (Team Tanaka)

Kona Resort Properties (Hawaiʻi Island)
Ismael “J.R.” Zendejas
Suzanne Patterson

Knutson & Associates (Hawaiʻi Island)
Blake Kessner

List Sotheby’s International Realty (Oʻahu)
Esther Park Kusunoki
International Team
Brandon E. Kim
Scott Startsman
Akimi Mallin
Drew Read
Seiko Ono
Aileen Rodriguez-Chizer
Yusaku Inoue
Hatsumi Campbell

Locations Hawaii (Oʻahu)
Stephanie Chan
Cannie Chum
Cari Tanabe
John Quindar
Julianna Strasser
Sean Santoki
Jodee Farm
Claire Chung
Rina Shinagawa
Megumi Nekotani

Maui Luxury Real Estate LLC (Maui)
Clint Hansen
Bob Hansen
Carol Russell
Velva Ribble-Padgett
Veola Amous
Michael Scott Baran

Maui Real Estate Advisors (Maui)
Robert H. “Robbie” Dein
MREA Team

OAHURE.COM (Oʻahu)
Bryn Kaufman
Wanida Tienchai

Premier Island Properties (Hawaiʻi Island)
Cindy Wild
Gayle Ching

Real Broker LLC (Oʻahu)
Kelsey Charles

REMAX Hawaii | Kahala Office (Oʻahu)
Myron Kiriu
Sean Takamori
Mathew Ngo
Michelle Nouchi Ogata
Kim Wong Balisacan
Dianne Ho Bosworth
Mei Pang
Brett K. Aka
Wendy Lee Akai
Rolanda Li Racoma

REMAX Hawaii | Kailua Office (Oʻahu)
Wendy Tenn
Scott Adams
Rachel Barnette
Lena Ching Aipa
Stacy Loe Paris
Grace M. Koreyasu
Christine Koga
Melyssa Shimamoto
Margarita Munden
Daniel Lee Kim

REMAX Hawaii | Kakaako Office (Oʻahu)
Jaymes Song
Ayumi Jampel

REMAX Hawaii | West (Oʻahu)
Joe Castaneda
Asako Nishikawa
Desmond Cura
Roberta Wakisaka-Fellezs
Angie Tadena-Villagomez

REMAX Hawaii | North Shore (Oʻahu)
Karin and Meme Moody
Michael Pieklo
Aleks Husmann
Noel Marchan
Trish Kim

REMAX Hawaii (Maui)
Erin Clapper
Michelle Bosque
Kimberly Ann Sloan
Gloria Ezera
Amy Sword
Elena Jones
Cherie Attix

RE/MAX Kauai Living Brokered by RE/MAX Honolulu (Kauaʻi)
Yvonne Summerfield
Isaac Fierro
Tim Soennichsen

RE/MAX Honolulu (Oʻahu)
Min Yong
Shannon Severance
Chris Fidelibus
Collette Kama
Vineeta Jetley
Rajiv Jetley
Perry Kunishige

Sachi Hawaii (Oʻahu)
Sachi Braden
Moe Matsuda
Joe Jeong
Lori Chang
Yoshiko Kasuga
Shizue Goldblatt
Laisin Lee
Atsuko Ajed
Junko Yamada
Keiko Nespor

Sue Brown Realty & Associates (Hawaiʻi Island)
Sue Brown
Hilary Brown
Tim Brown

ZT Hawaii, LLC (Hawaiʻi Island)
Nichole Ehrbar
This article appears in the July 2026 issue of Hawaii Business Magazine.
Categories: Commercial Real Estate, Lists & Awards, Real Estate, Top Performers in Real Estate

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