Top Performers in Real Estate 2026
Hawai‘i Business Magazine identified the leading real estate companies and invited them to submit their Top Performers. This section profiles many of these Top Performers in real estate. Consider these agents and companies when preparing to make your next real estate transaction.
|Island Key
|Oʻahu
|Maui
|Hawaiʻi Island
|Kauaʻi
|
Aloha Sotheby’s International Realty (Hawaiʻi Island)
|Doreen Trudeau
|MacArthur Lai Group
|Diandra Dickinson
|Chris Stimac
|Stefanie Henderson
|Brian Axelrod
|Nicole Vincent
|Whitney Harvey
|Karine Wedemeyer
|Pat Halpern
|
Aloha Sotheby’s International Realty (Kauaʻi)
|Paul Kyno
|Mark Goodman
|Andrea Healey
|Kauai Home Group
|Jay Rao
|Debra Blachowiak
|Cheree Rapoz
|Todd Hadley
|Melissa Guffin
|Jennifer Easterly
|
Better Homes and Gardens Real Estate Lifestyle (Hawaiʻi Island)
|Angel Wannemacher
|Eileen Lacerte
|Stephen Kazanjian
|Donna Bowles
|Gretchen & Bobby HartTown
|Don Watson
|Brandy Shibuya
|
Refined Hawaii (Oʻahu)
|HI Thrive Group (Hazel Gacula)
|Dennis Noah-Casison
|Eric K. Yamamoto
|Michela Hinds
|Jahsiah Aldana
|Georgette Gascon
|Michele McKinley
|
Caron B Realty (Oʻahu)
|Caron B Davis
|Doug T Davis
|Jessica White
|Julie Eggers
|Reiya Matsumoto
|
Coldwell Banker Island Properties (Oʻahu)
|Derek Kamm
|Brandon C. Lau
|Mavis KL Nellas
|Jocelyn Okudara
|Susan Borochov
|Joanne Matsuoka
|Beth Makanani
|Adriana Fuamatu-Maafala
|Juliana Simone
|Davilyn Yrojo
|
Coldwell Banker Island Properties (Maui)
|Mary Anne Fitch
|Evan Harlow
|Raymond S.F. Chin
|Gary J. Mooers
|Sayles Team-Dano Sayles, Anthony Sayles, Alex Sayles, Erin Haywood, Michael Scott, Christine Arnesen
|Max Blair
|Dee Garnes
|Stephanie Dutcher
|Rhonda Smith-Sanchez
|David McAlear
|
Coldwell Banker Island Properties (Kauaʻi)
|Anne Eliason
|Brenda S. Crawford
|Ilona Coffey
|Dani Dooley
|Kelly Liberatore
|Robert Denniston
|Mike Liberatore
|Shannon French
|Ryan Mcanarney
|CJ Halladay
|
Coldwell Banker Island Properties (Hawaiʻi Island)
|Howard Meguro
|Marco A. Silva
|Kona Carla Womack
|Kendall DiDonato
|Team Sold – Derinda Thatcher, Tina Kitchens
|Lovette Llantos
|Sophia A. Yunis
|Kristine Berens
|Kurtis Becker
|Crislyn Hashimoto
|
Coldwell Banker Realty | Windward Office
|Antonet Barut
|Shari M. Hooks
|Kathy Grindle
|Mary Browne-Burris
|Jody W. Libed
|Diane C. Pizarro
|Sherrie Kuroda
|Crystal Cabansag
|Sissy Sosner
|Calen Kim-Walker
|
Coldwell Banker Realty | Diamond Head – Kahala Office
|Team Miki and Jackie
|Diane O. Ito
|Anne Oliver
|Lisa Haeringer
|Melissa Jo Filek
|Rose Jang
|John Peterson
|Akino Hayakawa
|Hiromi Farmer
|Dawn Kayano
|
Coldwell Banker Realty | Honolulu Office
|Tracy Allen
|Kyle C. Sakoda
|Holden Lau
|Douglas Shanefield
|Kris Choo
|Dolores Panlilio Bediones
|Andrew Leitheiser
|John Gephart
|Malia Kakos, J.D.
|Mikako T. Borden
|
Coldwell Banker Realty | Waikele Office
|Team Mikiko Terahira
|Eleanor Simon
|Team Tess de Jesus
|Team Melinda Pinter
|Joyce Yu Guan
|Florence Calica
|Kimberly Xiang
|Colette Nishimura
|Robert Jensen Garces
|Cynthia D. Campos
|
Compass (Oʻahu)
|Anne Hogan Perry
|Sean Yano (Yano Group)
|Alesia Barnes
|James S. Chan
|Ruthie Kaminskas
|Stephanie Rae Band
|Jared Musser
|Kai Brown & Jason Lee
|Jon Yamasato
|Ben Fieman
|
Compass (Maui)
|Debbie Arakaki
|Deanna Davis
|Josef E E Erlemann
|Greg Mebel
|Dave Futch
|Eric Littlejohn
|Christopher Barca
|Klaus Simmer
|Jeremy Stice
|Robyn R Curletti
|
Compass (Kauaʻi)
|Danette K Andrews
|Hannah Sirois
|Susan Higgins
|Kepa Kruse
|Jim Karlovsky
|Sean Ahearn
|Billy Eckert
|Alex Sirois
|Heather Ford
|Eric M King
|
Compass (Hawaiʻi Island)
|Molly Russell
|Rebecca Hirsch-Keliihoomalu
|Kristina R Vaughn-Hazard
|Kelly Shaw
|Thomas L Loratta
|Tony L Pinkert
|Daisuke Kai Ioh
|Kristen Hann
|Steven Ellison
|David L Skeele
|
Corcoran Pacific Properties (Oʻahu)
|Heidi Bertucci
|Sasha Mason
|Sean.Lopez
|Sheri Murasaki
|Bill Ward
|Mary LaVoie-Olson
|Stephen Cipres
|Beau Moody
|Jo Frasier
|Pumehana Li
|
Corcoran Pacific Properties (Hawaiʻi Island)
|Yvonne Kouri-Morgan
|Jon McCumsey
|Don Austgen
|Kevin Walmsley
|Wailana Herbst
|Annie Mendoza
|Kevin Shiraki
|Jeff Calley
|Victoria Leadley
|Jennifer Rice
|
Corcoran Pacific Properties (Maui)
|Jeanne Dunn
|Stephanie Thomas
|Lewis Nguyen
|Christopher Perry
|
Corcoran Pacific Properties (Kauaʻi)
|Reba Roy
|Donna Rice
|Wren Purdue
|Tim Mira
|Todd Granato
|Ruth Marvin
|Sharon Carlson
|Nagel Mira
|Tina Wilcox
|Tamara Braun
|
eXp Realty – Top 10 Teams (All Islands)
|The Agency Team (Dylan WJ Nonaka)
|Kawaguchi Group (Tony Kawaguchi)
|Hawaii Lux Homes (Sherine M Duncan)
|Core Team Hawaii (Derek A Okahashi)
|Turnkey Group (Matthew J Iannaccio)
|Team Taparra (Justin K Taparra)
|Team Harosky Homes (Lornalyn A “Leian” Harosky)
|Team Alaka‘i (Matthew FG Wong)
|Graham Group (Loren BA Graham)
|Hawaii Home Group Team (Jasmine Bell)
|
eXp Realty (Oʻahu)
|Joel L Cavasso
|Tina Marie Gamble
|Ashliey Wasson
|Christopher O Tolentino
|Lucy L Shen
|Marlene K Sedeno
|Marilou Moralez
|Tyler Steven Jones
|Dustin Geiger
|Elle Zhang
|
eXp Realty (Kauaʻi)
|Michael C. Rodger
|Karen L Agudong
|Rayna L Evans
|Diana Hegmann
|Donald G Pixler
|Rohnar R Boyd
|Deborah Kaufman Cole
|Clayton C Hurd
|Gabriel Prieto
|Steven L Cole
|
eXp Realty (Hawaiʻi Island)
|Kuira K Young
|Patti Kam
|Sonja L Schmidt
|Dylan Shropshire
|Jasmine Ann
|Hi‘ilani Matsumoto
|Charlotte K Kekela
|Max B Aiona JR
|Lori A Henbest
|Claire K Bajo
|Stefanie Schomaker
|
eXp Realty (Maui)
|Art Manzano
|Scott Catton
|Margaret C Cabalar
|Jyoti Suzanne Young Graziano
|Gabriela R Ramirez
|Bruce R Travis
|Lori Lynn Winterhalter
|Christopher T Bannowsky
|Roland Sprecher
|Adam T Zarro
|
Five Star Realty, Inc. (Oʻahu)
|Izzi Chan
|Brian Chua
|Coco He
|Quoc Huynh
|Ky Lao
|Vincent Lao
|Feng Qing Lin
|Ruth Manzano Javier / Ruth & Associates
|Thompson Pham
|Kim Nguyen Stevens
|
Forward Realty (Oʻahu)
|Trevor Benn
|Ryan Oda
|Sean Melton
|Greg Andrasick
|Blaise Nakagawa
|
Hawaii Life (Oʻahu)
|Noel Pietsch Shaw
|Julianna Garris
|Jeanie Schmaltz
|Cathy Possedi
|Kimberly L Soares,
|Nash, Cynthia L
|Dan Madden
|Denise Drake
|Cherie Tsukamoto
|Harmoni Akao
|
Hawaii Life (Maui)
|Josh Jerman
|Leslie M Smith
|Bradley S MacArthur
|Tom Tezak
|Tyler P MacArthur
|Jeff T Onderko
|Robert J Hasson
|David W Richardson
|Owen P Langer
|Christian Slocum
|
Hawaii Life (Hawaiʻi Island)
|Jake Chancer
|Jan Nores
|Stephen T. L. Hurwitz
|James F. Allison
|Erika Stuart
|Beth T Robinson
|Noelani E Spencer
|Robert Chancer
|Renee Hill
|Edward L Barry
|
Hawaii Life (Kauaʻi)
|Neal A. Norman
|Amy Frazier
|Ben M Welborn
|Tiffany K Spencer
|Roni M Marley
|Lauren Pingree
|Lynda Gill
|Lori Decker
|Deanna Tully
|Judy Shiroma
|
Hawai’i Modern Realty (Kauaʻi)
|Rachel Bradley
|Etsuko Morita Fields
|Scott D. Larimer
|Lectie A. Batula
|Angelique Kekuewa
|Team Hawaii (Reine Ah Moo and Shannon K. Smith)
|Christopher Page
|David Jacobs
|Carole Kaili Daly
|Amanda McCann
|
Hawai’i Modern Realty | Kailua Office (Oʻahu)
|Corinda S. Wong
|La‘a and Company (Kelly La‘a and Kaulana La‘a)
|Team Beddow (Mary M Beddow, Chris R. Beddow, Malia Barger)
|Liz Bills
|Craig Alvarado
|Liane M. Freitas
|Team Maxey (Rick Maxey and Nani Maxey)
|Shanel K. Vivas
|Shari Lyons Grounds
|Sisi Takaki
|
Hawai’i Modern Realty | Kapolei Office (Oʻahu)
|Ayumi Kim
|Judy J. Hoppel
|Kevin Carey
|Hillary Norrell
|Sasha Ellul
|Jerron Roberts
|Linda Chau
|Jeana Pelekai
|Love Crystal Conrad
|Punahele Carnate
|
Hualalai Realty (Hawaiʻi Island)
|Rob Kildow
|Regina M. Stuard
|Ku’uipo Valenzuela
|Chieko Madenokoji
|
Island Sotheby’s International Realty (Maui)
|Courtney M. Brown
|Truman T. Taoka
|Mino McLean
|Shaun Pederson
|Sam Utley
|Heidi Dollinger
|Debra Merle
|Renona K. Barrozo
|Mark Bladen Jackson
|Jordan Smith
|
Keller Williams Honolulu (Oʻahu)
|IHARA Team
|Tongg + Partners
|Taniguchi & Associates
|The Feliciano Group
|Catherine Pennell
|Jerry Adamany
|Kina Knisley
|David Cordeiro
|Sophia Lee
|The Ulu Team
|
Keller Williams Realty (Maui)
|Dean Otto
|Liza Rivera
|Joyce Mitchell-Mynar
|Julie Ching
|Kela Fernandez
|Maui Luxury Real Estate Team
|Kuleana Collective
|Sara Fox & Associates
|The 808 Team
|Antonio & Associates
|
KW Big Island
|Leiola Augustine
|Chiaki Yamada
|Dan Polimino
|Sam Schaus
|Brodie Callender
|Jenni Lee
|Bherin Brown
|Mishi Clauberg
|Brendan Alcistco
|James Resor
|
Kohanaiki Realty (Hawaiʻi Island)
|Carrie Nicholson
|
Koi Hawaii Realty (Oʻahu)
|Will Tanaka & Leonie Lam (Team Tanaka)
|
Kona Resort Properties (Hawaiʻi Island)
|Ismael “J.R.” Zendejas
|Suzanne Patterson
|
Knutson & Associates (Hawaiʻi Island)
|Blake Kessner
|
List Sotheby’s International Realty (Oʻahu)
|Esther Park Kusunoki
|International Team
|Brandon E. Kim
|Scott Startsman
|Akimi Mallin
|Drew Read
|Seiko Ono
|Aileen Rodriguez-Chizer
|Yusaku Inoue
|Hatsumi Campbell
|
Locations Hawaii (Oʻahu)
|Stephanie Chan
|Cannie Chum
|Cari Tanabe
|John Quindar
|Julianna Strasser
|Sean Santoki
|Jodee Farm
|Claire Chung
|Rina Shinagawa
|Megumi Nekotani
|
Maui Luxury Real Estate LLC (Maui)
|Clint Hansen
|Bob Hansen
|Carol Russell
|Velva Ribble-Padgett
|Veola Amous
|Michael Scott Baran
|
Maui Real Estate Advisors (Maui)
|Robert H. “Robbie” Dein
|MREA Team
|
OAHURE.COM (Oʻahu)
|Bryn Kaufman
|Wanida Tienchai
|
Premier Island Properties (Hawaiʻi Island)
|Cindy Wild
|Gayle Ching
|
Real Broker LLC (Oʻahu)
|Kelsey Charles
|
REMAX Hawaii | Kahala Office (Oʻahu)
|Myron Kiriu
|Sean Takamori
|Mathew Ngo
|Michelle Nouchi Ogata
|Kim Wong Balisacan
|Dianne Ho Bosworth
|Mei Pang
|Brett K. Aka
|Wendy Lee Akai
|Rolanda Li Racoma
|
REMAX Hawaii | Kailua Office (Oʻahu)
|Wendy Tenn
|Scott Adams
|Rachel Barnette
|Lena Ching Aipa
|Stacy Loe Paris
|Grace M. Koreyasu
|Christine Koga
|Melyssa Shimamoto
|Margarita Munden
|Daniel Lee Kim
|
REMAX Hawaii | Kakaako Office (Oʻahu)
|Jaymes Song
|Ayumi Jampel
|
REMAX Hawaii | West (Oʻahu)
|Joe Castaneda
|Asako Nishikawa
|Desmond Cura
|Roberta Wakisaka-Fellezs
|Angie Tadena-Villagomez
|
REMAX Hawaii | North Shore (Oʻahu)
|Karin and Meme Moody
|Michael Pieklo
|Aleks Husmann
|Noel Marchan
|Trish Kim
|
REMAX Hawaii (Maui)
|Erin Clapper
|Michelle Bosque
|Kimberly Ann Sloan
|Gloria Ezera
|Amy Sword
|Elena Jones
|Cherie Attix
|
RE/MAX Kauai Living Brokered by RE/MAX Honolulu (Kauaʻi)
|Yvonne Summerfield
|Isaac Fierro
|Tim Soennichsen
|
RE/MAX Honolulu (Oʻahu)
|Min Yong
|Shannon Severance
|Chris Fidelibus
|Collette Kama
|Vineeta Jetley
|Rajiv Jetley
|Perry Kunishige
|
Sachi Hawaii (Oʻahu)
|Sachi Braden
|Moe Matsuda
|Joe Jeong
|Lori Chang
|Yoshiko Kasuga
|Shizue Goldblatt
|Laisin Lee
|Atsuko Ajed
|Junko Yamada
|Keiko Nespor
|
Sue Brown Realty & Associates (Hawaiʻi Island)
|Sue Brown
|Hilary Brown
|Tim Brown
|
ZT Hawaii, LLC (Hawaiʻi Island)
|Nichole Ehrbar